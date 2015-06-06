Cem Yılmaz’ın yeni filmine Survivor’dan transfer

Filmlerinde hep aynı oyuncularla çalıştığı gerekçesiyle eleştirilen Cem Yılmaz, son projesi ‘Ali Baba ve 7 Cüceler’ için sürpriz isimlerle anlaştı.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Cem Yılmaz, türkücü İzzet Altınmeşe ve oğlu Fırat Altınmeşe ile anlaştı.

Çekimleri Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki ünlü Nu Boyana Film Stüdyoları’nda başlayan, Zafer Algöz, Yosi Mizrahi ve Bahtiyar Engin’in de rol aldığı filmin diğer sürprizi ise voleybolcu Duygu Bal oldu.

Duygu Bal, Fenerbahçe’de uzun yıllar voleybol oynadı.