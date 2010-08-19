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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz'ın yeni filmi geliyor

Cem Yılmaz'ın 2009 yapımı filmi 'Yahşi Batı'nın devamı olan 'Yahşi Doğu'nun çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Cem Yılmaz'ın 2009 yapımı filmi 'Yahşi Batı'nın devamı 'Yahşi Doğu'nun çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.


Filmin güçlü oyuncu kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel'in de katıldığı belirtildi. 'Yahşi Batı'nın kadrosunda Cem Yılmaz dışında Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz, Özkan Uğur gibi isimler yer almıştı.


'Yahşi Batı' 2 milyon 322 bin 826 seyirci tarafından izlenmiş ve 20 milyon lira hasılat yapmıştı.


1800'lü yılların sonunda iki Osmanlı'nın, dönemin padişahı tarafından gönderildikleri Amerika görevi sırasında başlarına gelen olayların anlatıldığı komedi filminin sonunda kahramanlar Aziz Vefa ile Lemi Galip, Amerika’yı karıştırdıktan sonra, kendilerini bu seferde Osmanlı Devleti’nden başka bir hediye götürmek üzere Çin‘de buluyorlardı.


Yani 'Yahşi Doğu' maceranın kaldığı yerden, Çin’den devam edecek.

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