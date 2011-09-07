Cem Yılmaz'ın yeni aşkı

T24 - Cansu Dere'yle ilişkisi bir kez daha sekteye uğrayan Cem Yılmaz, şimdi Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu ile flört ediyor.







Güzel bir ilişkimiz var



Cem Yılmaz'ın Cansu Dere'den ayrıldıktan sonra eski Yeşilçam yıldızlarından Yaprak Özdemiroğlu ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Hürriyet'in haberine göre; ikili önceki gün Etiler Alkent'teydi. Yılmaz'la birlikte spor yapıp yüzen 48 yaşındaki Özdemiroğlu, flört iddialarını doğrulayarak "Çok güzel giden bir ilişkimiz var" dedi.







Konseri yalnız izledi





Ünlü komedyen, önceki akşam Jamiroquai'nin Turkcell Kuruçeşme Arena'daki konserini ise yalnız izledi. Saat 19.00'da konser alanına gelen ve keyfi yerinde görünen Cem Yılmaz, Cansu Dere ile ayrılık haberleri hakkında yorum yapmaya yanaşmadı. Ve konser alanından geldiği gibi tek başına ayrıldı.





