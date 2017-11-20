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Yaşam

Cem Yılmaz'ın "Tur bindirdim" lafına Yılmaz Erdoğan'dan yanıt

"Daha önce yapılmalıydı"

20 Kasım 2017 18:59

İstanbul Komedi Festivali’nin kapanışında sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz’ın “Komedyenlere tur bindirdim” sözüne karşılık vererek, "Ben o yarışı görmedim" dedi.

Beşiktaş Kültür Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, Yılmaz Erdoğan’ın ‘Münaşaka’ adlı gösterisiyle sona erdi. Uniq Hall’de gerçekleşen gösteriyi izleyenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.

 

"Daha önce yapılmalıydı"

 

Kapanış partisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Festival denilince komedi akla gelmiyor. BKM’nin daha önce yapması gereken bir etkinlikti. İhtiyacı karşıladı. Artık devam ederiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

"Cem'in şu anda oyunu yok"



Erdoğan, çok sayıda komedyenin izleyiciyle buluşmasını sağlayan organizasyonda yer almayan Cem Yılmaz’la ilgili, “Kapımız her zaman açık. Fakat Cem’in şu an oyunu yok. Belki seneye” diye konuştu.

 

"Ne zaman yapmış?"

 

Erdoğan, Yılmaz’ın, “Komedyenler arasında sonuncuyum. Çünkü hepsine tur bindirdim” açıklaması hatırlatılınca, “Ben o yarışı görmedim, ne zaman yapmış?” diyerek taş attı.

 

Ata Demirel sürprizi

 

Hazırlıklarını sürdürdüğü 'Organize İşler 2’de Ata Demirer'i de düşündüğünü belirten sanatçı, “Beğendiğim bir arkadaşım. Ona bir şeyler bulmam lazım” dedi.

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