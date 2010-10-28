Cem Yılmaz’ın senaryoları kitaplaştırıldı

T24- Okuyanus Yayınevi, Cem Yılmaz’ın dört senaryosunu kitaplaştırdı. Ayrıca G.O.R.A., Hokkabaz, A.R.O.G. ve Yahşi Batı kitaplarında yalnızca senaryo da yok.







Kitaplarda filmlerin henüz doğum aşamasında olduğu masa başı toplantılar; eskizler, düşünsel ve fiili taslaklar, set fotoğrafları, anılar da yer alıyor.





Okuyanus Yayınevi’nin sahibi Cem Mumcu, Cem Yılmaz senaryolarını kitaplaştırmalarının nedeninin Türk sinema arşivine katkıda bulunmak olduğunu söylüyor ve "Uzun süre tek kaynak olarak kalacaklarını düşünüyorum” diyor.





Cem Yılmaz’ın her bir senaryonun girişine yazdığı önsözlerde, perdede seyrettiklerimizin gerisinde neler yaşandığını öğreniyoruz. Üstelik büyük bütçelerle, gerilimlerle, zamanla yarışarak yapılan, içeriği komik olsa da prodüksiyonu ‘ciddi’ filmlerin eğlenceli taraflarını görebiliyoruz.





Okuyanus Yayınevi, 29. istanbul Kitap Fuarı’nda, Cem Yılmaz’ın senaryo kitaplarıyla ilgili bir söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Söyleşi, 6 Kasım Cumartesi saat 11.00’de TÜYAP Interexpo Salonu’nda yapılacak.





