Cem Yılmaz’ın rol teklifine rağbet yok

Cem Yılmaz, son filmi 'Pek Yakında'nın çekimlerine devam ediyor. Ozan Güven, Zafer Algöz gibi isimlerin rol aldığı filmde Yılmaz, yaptığı reklam anlaşması gereği amatör 2 oyuncuya da yer verecek. Bu kapsamda gönüllülerin firmanın internet sitesine videolarını yüklemeleri istendi. Ancak ilanın verildiği tarihten sonra 3 gün içersinde sadece 4 kişinin video yükledi.

Tanıtımla sayı ancak 14 arttı

Siteye video gönderenler arasından 2 kişi Yılmaz'ın 'Pek Yakında' kadrosuna katılacak. Ancak yaklaşık bir haftadır açık olan siteye ilk 3 gün sadece 4 kişi video ekledi. Sayının, yapılan reklam çalışmalarıyla ancak 18'e çıkması kalması şok etkisi yarattı.

En popüler aday bin 221 oy topladı

Sosyal medyayı kendine has bir şekilde kullanan Cem Yılmaz, 6.5 milyon kişilik takipçi listesinden beklediği geri dönüşü alamadı.1 haftalık videolar içerisinden Serkan Karakurt adlı katılımcı bin 221 kişi tarafından oylanarak en popüler kişi haline geldi.

İşte Serkan Karakurt'un videosu: