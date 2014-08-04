Cem Yılmaz'ın oğlu 2 yaşında

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in 2'inci yaş gününü İstinye'de kutladı. 2013’ün son günü boşanan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu’nun oğulları Kemal, 2 yaşına girdi. Son dönemde sıkça görüşen Yılmaz ile Yağtu, önceki gün de oğullarının doğum günü partisinde bir araya geldi.

Zelal Özalp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstinye’deki Gymboree adlı çocuk parti evinde düzenlenen kutlamaya Yılmaz ailesi de katıldı. Kemal, pastasının mumlarını anne ve babasıyla söndürdü. Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, pasta kesiminin ardından sarılarak poz verdi.

Çiftin aile pozu, davetliler tarafından alkışlandı. Sebahat- Arif Yılmaz çiftinin eski gelinleri Yağtu’ya gösterdikleri yakın ilgi de dikkatten kaçmadı.