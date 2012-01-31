Cem Yılmaz'ın evlilik tarihinin sırrı



T24 - Ahu Yağtu’yla sürpriz evlilik kararının ardından İzmir’e kız istemeye gitmesi olay olan Cem Yılmaz’ın, düğün günü olarak 03.03.2012’yi seçmesinin nedeni de ortaya çıktı! 3 Mart, Yılmaz’ın müstakbel kayınvalidesi ile kayınpederinin de evlilik tarihi.







İzzet Çapa'nın HaberTürk'te yer alan haberine göre; İki haftadır magazin âleminde herkes Cem Yılmaz’la Ahu Yağtu’nun evliliğiyle yatıp kalkıyor. İki aylık hamile Yağtu’nun gelinliğinden Yılmaz’ın damatlığına, düğün yerinden davetlilere kadar bu evliliğin her ayrıntısı merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de ikilinin düğün tarihi...Tarihin 3 Mart olmasının altından da bir sürpriz çıktı...





Kayınpederin haberi yok



Cem Yılmaz, Ahu Yağtu’yla 03.03 2012 tarihinde nikâh masasına oturarak kayınvalidesi Jale Hanım ile kayınpederi Neşet Bey’e bir jest yapmak istiyor. Çünkü bu tarih Jale Hanım ile Neşet Bey’in de düğün tarihi. Her ne kadar İzmir’de ki kız isteme merasiminin ardından Neşet Bey, “Benim düğün tarihinden haberim yok” dese de Yılmaz, düğünü o tarihte gerçekleştirmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Başarılı erkekler ve kadınlar hakkında çok söz edilmiştir. Tabii ki “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” klişesini söylemeyeceğim. Ben bunlardan en fazla “Her erkek, başarısını ilk karısına, ikinci karısını da başarısına borçludur” şeklinde olanını severim, ama bu kelam da şimdi anlatacağım duruma uymuyor. Hangisi uyuyor derseniz, şu cümle cuk oturuyor doğrusu “Her başarılı erkeğin arkasında bu duruma şaşırmış bir kayınvalide vardır.” Yazının başında Cem Yılmaz’ı anmıştık, sonunu da onunla getirelim bari.



Yukarıdaki cümle, Cem ve kayınvalidesi için de söylenebilir aslında, ama duruma bambaşka bir açıdan bakmamız gerekecek bunun için. Eh, Cem mesleğinde başarısını tüm Türkiye’ye ispatlamış bir isim. Doğal olarak kayınvalide Jale Hanım’ın şaşkınlığı da onun sahne başarısından değil candanlığından geliyor olsa gerek.



Zaten Cem’i tanıyanlar bilir, sevdi mi nasıl sevdiğini. Sizin anlayacağınız dört dörtlük bir mutluluk tablosu yaşanıyormuş Cem’le Ahu’nun cephesinde... Şimdi gelelim şu meşhur tarihe. Yani 03.03.2012 gününe. Efendim bu günün özelliği şu: Jale Hanım’la Neşet Bey Mart ayının 3. günü nikâh defterine imza atmışlar. Daha önce “Cem’le Ahu’nun 03.03.2012 tarihinde evlenmeleri mümkün” demiştim; bu haber yayınlandıktan sonra “Yok o tarih değil, yok bu tarih değil” diye her kafadan ayrı bir ses çıkmaya başladı. Kayınpeder Neşet Bey bile “Benim öyle bir tarihten haberim yok” dedi.





Birlikte kutlamayacaklar



Olmaz tabii... Çünkü olayı bana ileten Gargamel arkadaş, Cem’le Ahu’nun cici anne Jale Hanım’la Neşet Bey’e bir jest yapmak için onların evlendiği gün nikâhlanacaklarını söylemişti. Her iki çiftin de ileride evlilik yıldönümlerini birlikte kutlamaları çok hoş bir fikir.



Cem gibi sahnede dili sivri, esprisi ince bir adamın ruhunun da inceliğine hayran olmamak mümkün değil. Ama içimdeki hınzır çocuk düşünmeden edemiyor: Ne akıllı adam şu Cem. İşi garantiye alıyor. Nikâhları aynı güne denk getiriyor ve unutma riskini kaldırıyor ortadan. O unutsa, kayınpeder hatırlatır nasılsa! Az önce de dediğim gibi bunlar hep söylenti, ne kadarı doğru ne kadarı değil emin olamam... Eh araştırmacı gazeteci İzzet Cevat Kelle’yiz dediysek, Bob Woodward ya da Carl Bernstein olacak halimiz yok henüz. Onlar mı kim? Watergate Skandalı’nı ortaya çıkaran iki kafadar...







