Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı 'İftarlık Gazoz' 29 Ocak'ta sinemalarda

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'İftarlık Gazoz' vizyon için gün sayıyor

Yönetmen Yüksel Aksu’nun merakla beklenen ve başrolünde Cem Yılmaz’ın oynadığı “İftarlık Gazoz”, 29 Ocak 2016’daki vizyona girecek.

Film, başrol oyuncusu Cem Yılmaz’la kadim bir Anadolu hikayesini, mizah ve duygu yüklü bir anlatımla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cem Yılmaz’a sürprizli oyuncu kadrosuyla birlikte yeni çocuk yetenek Berat Efe Parlar eşlik ediyor.