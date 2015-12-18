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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı 'İftarlık Gazoz' 29 Ocak'ta sinemalarda

Film, başrol oyuncusu Cem Yılmaz’la kadim bir Anadolu hikayesini, mizah ve duygu yüklü bir anlatımla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor

18 Aralık 2015 13:59

Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'İftarlık Gazoz' vizyon için gün sayıyor
Yönetmen Yüksel Aksu’nun merakla beklenen ve başrolünde Cem Yılmaz’ın oynadığı “İftarlık Gazoz”, 29 Ocak 2016’daki vizyona girecek.

Film, başrol oyuncusu Cem Yılmaz’la kadim bir Anadolu hikayesini, mizah ve duygu yüklü bir anlatımla izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cem Yılmaz’a sürprizli oyuncu kadrosuyla birlikte yeni çocuk yetenek Berat Efe Parlar eşlik ediyor.

Kendi yaşam öyküsünden ve gerçek olaylardan esinlenerek oluşturduğu “İftarlık Gazoz” senaryosuyla Yüksel Aksu, 80 öncesi dönemin ülkeyi saran siyasi etkilerinin gölgesinde, Anadolu kültürünün dayanışma duygusunu, iftar sofralarının sıcaklığını, Ege halkının eğlenceli doğasını ve tadına doyulmayacak bir usta-çırak ilişkisini merkeze alarak, çırak Adem’in (Berat Efe Parlar) gözünden anlatıyor.

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