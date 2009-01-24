Cem Yılmaz'ın AROG'undan hâsılat rekoru

Cem Yılmaz’ın iddialı yapımı A.R.O.G tüm zamanların en fazla gişe hâsılatına imza attı.



Gösterime girdiği ilk günden itibaren, yarattığı büyük beklenti nedeniyle tartışmalara konu olan A.R.O.G filmi gişe yapmadı söylentilerinin aksine, rekorla hâsılatını ortaya koydu. Şahan Gökbakar'ın yönettiği Recep İvedik'in gişe başarısı ile karşılaştırılan ve onun rekorunu kırıp kırmayacağı merak edilen A.R.O.G, 3 milyon 697 bin 746 kişi tarafından izlendi ve 30 milyon 377 bin 332 TL gişe yaptı. Bu tabloya göre Cem Yılmaz gişede birinciliğe oturdu ama izleyici sayısında Recep İvedik'i geçemedi. 4 milyon 301 bin 641 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, 30 milyon 172 bin 270 TL gişe geliriyle ikinci oldu. Gişede üçüncülük ise 4 milyon 256 bin 567 kişi tarafından izlenip 27 milyon 434 bin 893 TL kazanan Kurtlar Vadisi'nin oldu.



Bir devam filmi niteliğinde olan A.R.O.G’ta Cem Yılmaz G.O.R.A’ya uzaylılar tarafından kaçırılan Arif Işık’ın hikayesini anlatmaya devam ediyor. Arif bu defa, uzaylı düşmanları tarafından Yontma Taş çağına gönderiliyor ve kendi çağına dönebilmek için bir medeniyet projesine imza atıyor.

