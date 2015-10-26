Cem Yılmaz'ı isyan ettiren aidat: 4 bin 480 Euro!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz yıl Bodrum'da villa almıştı. Proje aşamasındayken 640 metrekarelik villasına 4 milyon Euro ödeyen ünlü komedyenin yüksek site aidatından şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde Mandarin'de gerçekleşen site toplantısına katılan Yılmaz, yüksek aidat fiyatından dert yandı.

Yaz sezonu 3 - 4 ay kaldığı villası için aylık 4 bin 480 Euro (14 bin 350 lira) ödeyen ünlü komedyen, aidat ücretlerinin düşürülmesini istedi. Metrekare başına 7 Euro ödeyen Yılmaz, aidatların düşürülmediği takdirde villasını satacağını söyledi.