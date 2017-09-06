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Yaşam

Cem Yılmaz'dan "Vergi kaçırıyor" iddialarına: Buna ancak gülerim

"İftirada bugün ! Teknem amerikan bayraklıymış ve vergi kaçırıyormuşum!"

06 Eylül 2017 20:26

Cem Yılmaz teknesinde Amerikan bayrağı olduğu vergi kaçırdığı iddialarına açıklık getirdi. Yılmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Buna ancak gülerim" dedi.

ArifV216 filminin çekimlerini tamamlayarak tatile çıkan Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi: 

"İftirada bugün ! Teknem Amerikan bayraklıymış ve vergi kaçırıyormuşum! Etrafta teknelerin % 80 den fazlası Amerikan bayraklı olmasına rağmen benim teknem 9 yıldır Türk bayraklı ve İstanbul limanına kayıtlı! Vergi kaçırma konusuna gelince! Buna ancak gülerim."

Kendisi hakkında yapılan bir haberi de sayfasına taşıyan Yılmaz, "Demek bu habere göre bütün amerikan bayraklı teknelerin sahibi "uyanık ve vergi kaçakcısı" İyi demek ki ben bunlardan değilim.Bilin bunları" ifadelerini kullandı. 

Cem Yılmaz'ın Tweetleri şöyle:

 

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Cem Yılmazsosyal medyaaçıklamavergi kaçakçılığı
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