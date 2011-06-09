Cem Yılmaz'dan Tuba Büyüküstün'e teklif

T24 - Oyuncu Tuba Büyüküstün, Cem Yılmaz'ın da gözdesi oldu. Yeni filminin hazırlıklarına başlayan komedyen, güzel oyuncuya teklif götürdü.



Bugüne kadar çektiği "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Yahşi Batı"da hemen hemen aynı kadroya yer veren Yılmaz, Büyüküstün'den sevgilisini canlandırmasını istedi. Ancak Büyüküstün henüz karar vermedi.







Daha çok dram projelerinde rol alan Tuba Büyüküstün, Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın teklifine sıcak bakıyor.



Yılmaz, uzay ve uzaylıları konu edeceği yeni filminde Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Demet Evgar ile kamera karşısına geçecek.