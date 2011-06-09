T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz'dan Tuba Büyüküstün'e teklif

Ünlü komedyen, güzel oyuncuya yeni filminde hangi rolü teklif etti?..

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Oyuncu Tuba Büyüküstün, Cem Yılmaz'ın da gözdesi oldu. Yeni filminin hazırlıklarına başlayan komedyen, güzel oyuncuya teklif götürdü.

Bugüne kadar çektiği "G.O.R.A.", "A.R.O.G." ve "Yahşi Batı"da hemen hemen aynı kadroya yer veren Yılmaz, Büyüküstün'den sevgilisini canlandırmasını istedi. Ancak Büyüküstün henüz karar vermedi.  



Daha çok dram projelerinde rol alan Tuba Büyüküstün, Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Cem Yılmaz'ın teklifine sıcak bakıyor.

Yılmaz, uzay ve uzaylıları konu edeceği yeni filminde Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur ve Demet Evgar ile kamera karşısına geçecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24