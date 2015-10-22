Cem Yılmaz'dan 'takkeli selfie'

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, "İftarlık Gazoz" filminde birlikte rol aldığı Cem Yılmaz'la "takkeli selfie" çektirip, sosyal medyada paylaştı.

"Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e Karşı ' filmlerinin yönetmenliğini yapan Yüksel Aksu'nun yaptığı "İftarlık Gazoz" filminde rol alan Cem Yılmaz ve Sümer Ezgü, filmin senaryosu gereği takke takip camiye girdi. Safta oturan ikilinin birlikte çektirdiği 'selife', Ezgü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ezgü fotoğrafın altına şu notu düştü: "Muğla/Ula 'İftarlık Gazoz' film setinden. Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e Karşı filmlerinin değerli yönetmeni dostumuz Yüksel Aksu'ya destek için küçük bir rol:-)"