Cem Yılmaz'dan stand-up kararı

Güldürü sanatçısı Cem Yılmaz, Karakomik Filmler’den sonra stand-up gösterilerine ağırlık verecek. Yılmaz, “2019’da film bombardımanı yapmak istedim. Bu projelerden sonra sinemaya ara vereceğim” diye konuştu.

Cem Yılmaz, Türkiye’de ilk yaparak Karakomik Filmler kapsamında Kaçamak, 2 Arada, Emanet ve Deli’yle beyaz perdede olacak.

Milliyet’ten Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Yılmaz, “Risk aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kaçamak ve 2 Arada tek proje gibi… Seyirci bir biletle iki film izleyebilecek. Bir risk teşkil ettiğini düşünmüyorum. Zaten bir filmi 60 dakikada en güzel şekilde anlatmış oluyoruz. İlk defa yapılacak ama son olmayacak en azından sisteme ben devam edeceğim. Beş yıl sonra yeniden stand-up gösterisi yapacak olan Yılmaz, “Bu projelerden sonra sinemaya bir süre ara vereceğim. 2019’da film bombardımanı yapmak ve izleyiciye güzel hikayeleri olan projeler izletmek istedim” şeklinde konuştu.