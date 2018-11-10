Cem Yılmaz'dan sinemayla ilgilenen gençlere tavsiyeler

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, sinemayla ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulundu. "Üreten insanın en büyük özelliği küsmemesidir" diyen Yılmaz, gençlere mücadale etmeleri ve kafalarındaki kalıplara hapsolmamaları tavsiyelerinde bulundu

8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin için kente gelen oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz, kendisinin de oynadığı 'Arif v 216' filminin gösteriminin ardından yapılan söyleşide seyircilerden gelen bir soru üzerine sinemayla ilgilenen gençlere şu şekilde tavsiyelerde bulundu: ‘Dünyanın her yerinde bir şey dünya standartlarında yapılabilir. Bununla ilgili hiçbir derdimiz yok. Bugün Malatya’daki bir genç kardeşimin kendi telefonuyla çekeceği bir hikaye dünyadaki herkesi ilgilendirebilir. Buna hiçkimse mani olamaz.

"Yeter ki kafamızda kalıplar olmasın"

Güzel ve değerli şeyler dünyanın her yerinde değerlidir. Yeter ki kafamızda bazı kalıplar olmasın. Yirmi yıl öncesine kadar sahip olmadığımız birçok imkana sahibiz şu anda.

"Üreten insanın en büyük özelliği küsmemesi"

Üreten insanın en büyük özelliği küsmemesi, başka bir yol bulması olmalı. Su gibi sızmak lazım yani. Arkamızda kimse yok dememek lazım. Benim de arkamda kimse yok ki! Ben de boş bir A4 kâğıdıyla başlıyorum yazmaya.

"Kim beğenecek diye düşünmüyorum"

Acaba bunu kim beğenecek, kim buna para yatıracak diye düşünmüyorum. Yani biraz mücadele lazım. Tutku meselesi bu neticede."