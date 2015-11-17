Cem Yılmaz'dan Şahan Gökbakar'ın destek mesajına zeytin dalı göndermesi

Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler'in vizyona girdiği gün Cem Yılmaz’a Instagram üzerinden zeytin dalı uzattı. Gökbakar’ın “Başarılar dilerim, gişeniz bol olsun” mesajına yanıt, çok geçmeden yine aynı kanaldan geldi. Yılmaz, önce tek bir zeytin dalı fotoğrafı paylaşıp altına “Sosyal medyadan Şahan’ın uzattığı zeytin dalını aldım. Teşekkür ederim” diye yazdı.

Ardından zeytin ağaçlarıyla dolu bir arazinin fotoğrafının altına şu notu düştü:

“Ben de tüm komedyen kardeşlerime zeytin ağaçları uzatıyorum. Herkes mutlu olsun, mutlu etsin!”

İnternet ortamında kısa sürede yayılan atışmaya çok geçmeden farklı isimler katıldı. Behzat Uygur, “Madem ki barış havası var, ben de Süheyl’e barış çubuğu gönderiyorum” notuyla kuş tüyüyle süslü bir mızrak fotoğrafı paylaştı. Cem Yılmaz, bu tweeti görmezden gelmeyip retweet yaparak kendi sayfasına taşıdı.

2015 rekoru

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de başrolü üstlendiği yeni filmi “Ali Baba ve 7 Cüceler”, rekora gidiyor.

Yılmaz’ın başrolü Irina Ivkina, Zafer Algöz ve Çetin Altay’la paylaştığı film, vizyona girdiği ilk hafta sonunda bir rekora imza attı. 13–15 Kasım tarihlerinde 539 bin 317 kişi tarafından izlenen “Ali Baba ve 7 Cüceler”, böylece 2015’in en iyi açılış yapan Türk filmi oldu.

"Hedefimiz güldürmek"

Cem Yılmaz, yeni filmi “Ali Baba ve 7 Cüceler”in özel gösterimleri nedeniyle Türkiye’yi dolaşıyor. Ünlü komedyen, yeni filmini hafta sonu Ankara ve Eskişehir’deki salonlarda hayranlarıyla birlikte izledi. Yılmaz, gösterim öncesi şöyle dedi: “Filmin bir amacı var, bir hedefi var elbette. O hedef de biraz gülebilmek. Sonuçta çok zor şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz.”