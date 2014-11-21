T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz'dan Mehmet Ali Erbil'e 'kadro' yanıtı

Mehmet Ali Erbil, 'Cem, oyuncu kadrosunu değiştirirse daha iyi olabilir' demişti

21 Kasım 2014 11:00

Cem Yılmaz, “Oyuncu kadrosunu biraz değiştirse iyi olur” diyen Mehmet Ali Erbil’e yanıt verdi.

Filminin 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlendiğini söyleyen Yılmaz, “Gayet memnunum. Erbil kendi film yaparsa bizi oynatmaz ve fikrini uygulamış olur. Bizim kadromuzun kabiliyeti belli” dedi.

 

Tüzünataç rol mü istedi?

 

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Güven Kıraç’ın Corinne Pinelo Art Gallery’de açtığı “Yüz Buldum” adlı sergide Cem Yılmaz'la konuşan Berrak Tüzünataç’ın bir sonraki filminde oynamak için Yılmaz’dan söz aldığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

cem yılmazmehmet ali erbilcevapkadrooyuncuerbil film çekerbizi almazkalite belliberrak tüzünataçrolgüven kıraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24