Cem Yılmaz'dan Mehmet Ali Erbil'e 'kadro' yanıtı

Cem Yılmaz, “Oyuncu kadrosunu biraz değiştirse iyi olur” diyen Mehmet Ali Erbil’e yanıt verdi.

Filminin 2 milyon 200 bin kişi tarafından izlendiğini söyleyen Yılmaz, “Gayet memnunum. Erbil kendi film yaparsa bizi oynatmaz ve fikrini uygulamış olur. Bizim kadromuzun kabiliyeti belli” dedi.

Tüzünataç rol mü istedi?

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Güven Kıraç’ın Corinne Pinelo Art Gallery’de açtığı “Yüz Buldum” adlı sergide Cem Yılmaz'la konuşan Berrak Tüzünataç’ın bir sonraki filminde oynamak için Yılmaz’dan söz aldığı öğrenildi.