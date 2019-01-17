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Cem Yılmaz'dan Kültür Bakanlığı'na teşekkür

"Konu yalnızca ekonomik değil…"

17 Ocak 2019 15:02

Oyuncu, komedyen ve yapımcı Cem Yılmaz, yapımcılar ile sinema salonları arasındaki kriz sonrasında Kültür Bakanlığı tarafından görüşmeleri tamamlanan sinema kanununu değerlendirdi. Yılmaz, "Bakanlığa hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan gibi isimler ile sinema alanında yüzde 45 pazar payı bulunan Mars Group ile arasında 'şeffaflık', 'promosyonlu bilet', 'patlamış mısır' gerginliği çıkmıştı. Taraflar arasındaki gerginlik sinemayı çıkmaza sokmuştu. Uzun süredir bakanlık düzeyinde tartışılan ve hazırlanan sinema kanunu bu tartışmaların ardından tamamlanarak Meclis Komisyonu'ndan geçti.

TIKLAYIN - Sinema teklifi Meclis komisyonundan geçti

Konunun taraflarından Cem Yılmaz, konuya ilişkin olarak, “Yeni sinema kanunu ile her şey doğru, güzel bir yere gidecek. Farkındalık yaratan her seyircime, Kültür Bakanlığı'na hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Herkes gibi film yapan da hakkını aramalıydı. Öyle de oldu. Konu yalnızca ekonomik değil… Öyle gösterilse de değil. Sağ olun” dedi.

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