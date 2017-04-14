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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya rol teklifi

Filmde rol alacağı iddia edilen Ajda Pekkan ve Filiz Akın yer almamıştı

14 Nisan 2017 12:16

Arif V 216'nın kadrosuna dahil olan isimleri Instagram hesabından açıklayan Cem Yılmaz'ın dün paylaştığı fotoğrafta Ahu Yağtu'nun da olması dikkat çekti. Yılmaz yeni filmi Arif V 216 kadrosuna Yağtu’yu katarak bir jest yaptığı öğrenildi.

Eski eşine de rol verdi

Yılmaz’ın GORA ve Arog filmlerinin devamı olan yeni filmi Arif V 216’nın oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde şekillenmiş. Yılmaz, kadroya giren oyuncularla bir bir fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Dün akşam yaptığı paylaşımda ise eski eşinin de kadroda yer aldığı görüldü.

Cem Yılmaz'ın GORA ve AROG filmlerinin devamı olan yeni filmi ArifV216'nın oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde şekillenmişti. Açıklanan isimler arasında filmde rol alacağı iddia edilen Ajda Pekkan ve Filiz Akın yer almamıştı. 

 
Kadroda kimler var?

Ozan Güven, Zafer Algöz, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Özkan Uğur gibi ünlü isimler yer alıyor.
 

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Arif V 216InstagramCem YılmazAhu Yağtu

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