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Cem Yılmaz'dan Erkan Petekkaya'ya: 'Paramparça' bir açıklama olmuş...

Petekkaya, "Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda mıyım?" demişti

10 Mart 2017 17:43

Cem Yılmaz, Star TV'de yayınlanan "Paramparça" adlı dizinin baş rol oyuncusu Erkan Petekkaya'nın "Cem Yılmaz'ı sevmek zorunda değilim" açıklamasıyla ilgili olarak  "'Paramparça' bir açıklama olmuş" dedi.

Petekkaya, Yılmaz hakkında şöyle konuşmuştu:

"Sevmek zorunda mıyım? Sevmiyorum, demokrasi diye bir şey var, film yapmasın gösterilerine devam etsin. Cem çok iyi gösteri yapıyor, ben önünde eğilirim. A plus bir espri anlayışı var. Ama B ya da C klas film yapsa daha anlaşılır olur"

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look’un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kardeşlerin yazdığı komedi filmi, Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen gecede beğeniye sunuldu.    

Galaya Ozan Güven, Mert Fırat, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ahu Yağtu, Hande Doğandemir gibi birçok ünlü isim de katıldı. İlk kez kamera karşına geçerek sinema filminde rol alan Hakan Altun, “Yaşam koçum ve oyuncu koçum Zafer Algöz” dedi.

Galada Cem Yılmaz'a , Erkan Petekkaya'nın "Filmlerini beğenmiyorum ama gösterileri için önünde eğilirim" açıklaması soruldu.

Yılmaz, "Paramparça bir açıklama olmuş. Eğilmesine gerek yok, zahmet etmesin" yanıtını verdi. 

 

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