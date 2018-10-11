Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye: Bu soruyu evde de sorabilirdin

Cem Yılmaz’ın son filmi Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl? belgeseli için özel bir gece düzenlendi. Gecede Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz’a sorduğu soru ünlü komedyeni zorladı. Yılmaz, "Bu soru evde de sorulabilirdi. Hiç torpil yok" dedi.

Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl? belgeseli için düzenlenen gecede belgeselden özet görüntüler gösterildi. Belgeselin fragmanı izlendikten sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Konuklar arasında yer alan Defne Samyeli de sevgilisi Cem Yılmaz’a soru sordu.

Samyeli’nin “Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek belgeseli izlerken nasıl bir duygu?” sorusuna Yılmaz esprili bir yanıt verdi.

Yılmaz şöyle konuştu: “Filmin kamera arkasında izlerken bir gurur geliyor insana. Biz işimizi yaparken üçüncü göz olamıyoruz. Birisi dışarıdan bize bunu gösterince kendimizi eleştirebiliyoruz. Bu soru evde de sorulabilirdi. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor ama. Hiç torpil yok. En zor soruyu seçiyor"

Yılmaz, Kadir İnanır’ın, “Ülkenin sinemasını komedyenler kurtaracakmış” sözlerine de isim vermeden göndermede bulundu. Ünlü komedyen, “Belgeselin olumsuz tarafı olabilir. Birçok insan sinemayı bırakabilir. Komedyen değil, özellikle drama oyuncuları için söylüyorum” diye konuştu.