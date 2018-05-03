Cem Yılmaz'dan 'Defne Samyeli' iddiasına tepki: Taciz edip, ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile, önceki akşam ünlü komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldiği iddiasına sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla tepki gösterdi. Yılmaz, "Magazin adı altında kendi gibi olmayanları dil ve davranışları ile taciz edip ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum" diye yazdı.

Yılmaz Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevenlerime duyuru: Magazin adı altında kendi gibi olmayanları dil ve davranışları ile taciz edip ahlakçılık oynanmasından hiç hoşlanmıyorum. İnsanları olduğundan farklı göstererek bir ayıplarını örttüklerini sanıyorlar, halbuki kişi neyse odur. Başarılar."

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin, önceki akşam ünlü komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldiği ve ikilinin geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti.