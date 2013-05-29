Cem Yılmaz'dan biber gazı yorumu

Cem Yılmaz, gündemden düşmeyen biber gazıyla ilgili bir tweet atarak, kendine has mizahıyla eleştiride bulundu.

Usta komedyen Cem Yılmaz, polisin bütün protesto ve yürüyüşlerde kullandığı biber gazıyla ilgili Twitter'dan yorum yaptı:

''Sonunda olacağı; veriyorsun vatandaşlık numaranı, eve hat çekiliyor, biber gazını metreküp cinsinden alıyorsun! Sokağa çıkmana da gerek yok!''

Cem Yılmaz, oğluna hitaben yazdığı sonraki tweet'inde de yine eleştirisini sürdürdü:

''Sevgili oğlum Kemal! İyi insan ol! İyiler daima kazanır. Daima!''



1 Mayıs'ta polisin biber gazıyla ilgili yorum yapan Şahan Gökbakar ise, protestocuları eleştirmiş, polise destek vermişti.