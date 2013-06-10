Cem Yılmaz'dan Başbakan'a 'kalpsiz' benzetmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Afrika dönüşü havaalanında ve dün Ankara'da yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerini kışkırttığını iddia ettiği sanatçıları eleştirmiş ve "bunun hesabını verecekler" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasına karşılık Cem Yılmaz, Başbakan'a dolaylı yoldan "kalpsiz" benzetmesi yaptı.

Bugüne dek siyasi konulardan uzak duran ve görüş belirtmeyen Cem Yılmaz, Gezi eylemleriyle birlikte hem aktif olarak Twitter kullanmaya, hem de görüşünü açıkça belirtmeye başladı. Eylemler başladığı günden bu yana direnişçilerin yanında olan ve hükümetin politikasını eleştiren Yılmaz, son olarak Başbakan'ın Kuzey Afrika dönüşü ve dün Ankara'da sanatçılara yönelik eleştirilerine sert bir tepki verdi.

Erdoğan, Kuzey Afrika dönüşü havaalanında “Gazeteciyim diyerek, sanatçıyım diyerek, siyasetçiyim diyerek son derece sorumsuz bir şekilde hukuksuzluğun, ayrımcılığın, kışkırtmanın alasını yaptılar. Demokratik gösteri hürriyeti özelliğini kaybederek artık vandallığa, artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır." demişti.

Yılmaz bugün attığı Twitter'dan Başbakan'ın o sözlerine yanıt verdi ve Erdoğan'a "kalpsiz" benzetmesi yaptı.



İşte Yılmaz'ın o tweet'i:



"Sanata sanatçıya karşı cehaleti ayaklandırmaktan netice bekleyen de kalpsiz değil midir? Güzel insan olmak zor ama denesek olmaz mı? Herkese güzellikler diliyorum... Benim elimden gelen bu"