Cem Yılmaz'a Kırkpınar ağalığı önerisi

T24 - Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve baş rolünde oynadığı ''Yahşi Batı'' filmini izleyen Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, filmdeki yağlı güreş sahneleri hoşuna gidince Cem Yılmaz'ı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet ederek, ağalık teklif etti.



Sedefçi, Yahşi Batı'daki yağlı güreş sahnelerini çok beğendiğini ve Cem Yılmaz'ı bu yıl 649'uncusu yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görmek istediklerini söyledi.



Cem Yılmaz'ın davetlerini kırmayıp, Kırkpınar Yağlı güreşleri sırasında Edirne'ye gelmesinin Edirneliler'i mutlu edeceğini belirten Sedefçi, ''Yahşi Batı filmini izledim, filmdeki yağlı güreş sahneleri çok hoşuma gitti. Cem Yılmaz'ın filmde bu görüntülere yer vermesi beni mutlu etti. Yakında kendisiyle görüşüp, bu yıl 649'uncusu yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet edeceğim. Cem Yılmaz isterse kispet giyerek er meydanında güreşebilir, isterse ağalığa da talip olabilir. Cem Yılmaz'ın Kırkpınar'a katkı yaptığını düşünerek, kendisine şükran duygularımızı iletmek adına Edirne'ye davetimize icabet etmesini bekliyorum''dedi.



Hamdi Sedefçi, Cem Yılmaz için özel kispet hazırlatacağını ifade etti.

