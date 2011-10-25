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Yaşam

Cem Yılmaz’a 'gösteriler iptal' tepkisi

Gösterilerini iptal ettiğini duyuran ünlü komedyen Cem Yılmaz’a sosyal medyada tepki yağdı.

25 Ekim 2011 03:00


T24 - Gösterilerini iptal ettiğini duyuran ünlü komedyen Cem Yılmaz’a sosyal medyada tepki yağdı.


Yılmaz, bir süredir Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da yaptığı “CM101MMXI Fundamentals” gösterilerini 24 şehit ve Van depremi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.


Yılmaz twitter sayfasına “Geçtiğimiz hafta boyu yaşadığımız acılar sebebiyle gösterilerimiz ertelenmiştir” notu düştü. Biletix’ten de Yılmaz’ın gösterilerinin 11-12-13 Kasım’a ertelendiği duyuruldu. Yılmaz’a  “Gösterilerini iptal etme, gelirini Van’a bağışla... Gösterilerini iptal ederek Van’a faydan olmaz” gibi mesaj atarak tepki gösterenler oldu.



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