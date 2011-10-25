Cem Yılmaz’a 'gösteriler iptal' tepkisi

T24 -

Yılmaz, bir süredir Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da yaptığı “CM101MMXI Fundamentals” gösterilerini 24 şehit ve Van depremi nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.Yılmaz twitter sayfasına “Geçtiğimiz hafta boyu yaşadığımız acılar sebebiyle gösterilerimiz ertelenmiştir” notu düştü. Biletix’ten de Yılmaz’ın gösterilerinin 11-12-13 Kasım’a ertelendiği duyuruldu. Yılmaz’a “Gösterilerini iptal etme, gelirini Van’a bağışla... Gösterilerini iptal ederek Van’a faydan olmaz” gibi mesaj atarak tepki gösterenler oldu.