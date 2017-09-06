Cem Yılmaz'a "FETÖ'cü" diyen Sabah yazarı: Özür dilerim...

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, dün (5 Eylül 2017) ileri sürdüğü "Cem Yılmaz, Sezen Aksu ve Tarkan gibi sanatçılar da kıyısından köşesinden FETÖ'ye bulaşmış durumda. Erdoğan'a çemkirmeleri bundan" iddiası nedeniyle Cem Yılmaz'dan özür diledi. Ramoğlu, "Biri Enver Altaylı'nın damadı FETÖ firarisi Mehmet Can Yılmaz'dı. Diğerleri de Sezen Aksu ile Tarkan. Cem Yılmaz isim benzerliğine kurban gitti. Özür dilerim Cem Yılmaz" ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz da dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Ramoğlu'ndan özür beklediğini belirtmişti.

Ersin Ramoğlu'nun "Gaybubet Evleri firari FETÖ’cülerle dolu" başlığıyla yayımlanan (6 Eylül 2017) yazısı şöyle:

FETÖ'nün büyük para kaynaklarından biri olan Karteks'in patronu Halil Kadı hala yakalanamadı, hala kaçak.

TMSF'ye devredilen Karteks'i 5 milyon dolar karşılığı 'kayyum'dan kurtarmış ama.

İddia böyle.

Demek ki Halil Kadı aramızda fink atıyor.

Firmasını kurtarıyor.

Kayyumları gönderiyor.

Ama ne hikmetse yakalanamıyor.

Onun yerine garibanlar içeri tıkılıyor.

Halil Kadı, FETÖ'nün kasası sayılan fabrikasını kayyumdan kurtarıp kardeşlerine teslim ediyor.

Bir yıldır aranan bu herif 'Gaybubet Evleri'nde saklanıyor olabilir mi?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bu evlerde kalan askerlerin örgüt abilerini yakaladı.

Hem de üç yıl sonra.

Semih kod adlı Mehmet Cevahir Koyuncu, Cemal Kod adlı Süleyman Gürbüz, Ertuğrul Kod adlı Ramazan Yılmaz, Fatih Kod adlı Soner Çuhadar ve Tahir Kod adlı Haydar Koldaş Gaybubet Evleri'nde ele geçti.

Bunlar örgütün önemli isimleriydi.

Halil Kadı ve diğer FETÖ'cü kaçaklar da bu örgüt evlerinde kalıyor olabilir.

Gülen 17-25 Aralık sonrası örgüt üyelerini saklamak amacıyla 'gaybubet' evlerini kurmuş, sayılarını da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 75'ten 560'a çıkarmıştı.

Belki tespit edilemeyen bir o kadar ev var.

FETÖ'cü kaçaklar buralarda aranmalı.

Özür:

Özür dilemek bir erdemdir!

Biz CHP'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu muyuz ki yanlışımız üzerine kulağımızın üstüne yatalım.

Ya da Bülent Tezcan mıyız ki;

'Adil Öksüz' iddiamızın gerçek olmadığı anlaşılınca kıvıralım?

Ve ya Aykut Erdoğdu muyuz ki;

Elif Doğan Türkmen'in çarçur ettiği devletin iki milyonunu 'ödeyeceğiz' deyip kuyruğu kıstırıp oturalım.

O yazımda üç kişiden söz ettim.

Biri Enver Altaylı'nın damadı FETÖ firarisi Mehmet Can Yılmaz'dı… Diğerleri de Sezen Aksu ile Tarkan.

Cem Yılmaz isim benzerliğine kurban gitti.

Özür dilerim Cem Yılmaz!

Enver Altaylı'nın FETÖ'cü damadının adı da Mehmet Can Yılmaz'dı… Neyse biz özürümüzü diledik.

Malum sırtlan sürüsü bizim mahalledeki pireyi deve yapar, göz göre göre iftira atan Kılıçdaroğlu'nu ise alkışlar.

İşte böylesine acımasız bir dünyadır bizimkisi!