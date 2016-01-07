T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz, Dilara Gönder'le birlikte mi?

Ünlü komedyen, Hakkı Akil için hazırlanan sürpriz doğum günü partisine yeni sevgilisi Dilara Gönder’le katıldı

07 Ocak 2016 10:57

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, yeni yaşını önceki gece Arnavutköy Eftalya Balık'ta kutladı. Kutlamaya birçok ünlü isim katıldı. Doğum gününe Cem Yılmaz, birlikte olduğu öne sürülen Dilara Gönder ile katıldı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, parti basından gizli organize edilmesine rağmen kapıda muhabirlerle karşılaşan Yılmaz, şaşkınlıkla “Siz önceden mi alıyorsunuz haberi, nasıl oluyor?” diye sordu.

Aynı araçla geldiği Gönder ise fotoğrafa girmemek için Yılmaz’ın birkaç adım gerisinde kaldı. Ünlü komedyen ve içeride “sevgilim” diye hitap ettiği ileri sürülen Gönder, ekibin geceye başka yerde devam etme önerisine sıcak bakmadı. Yeni sevgililer, mekan çıkışı yine Yılmaz’ın otomobiliyle oradan ayrıldı. 

ETİKETLER

cem yılmazdilara gönderhakkı akilparisbüyükelçikomedyensunucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24