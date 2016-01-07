Cem Yılmaz, Dilara Gönder'le birlikte mi?

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, yeni yaşını önceki gece Arnavutköy Eftalya Balık'ta kutladı. Kutlamaya birçok ünlü isim katıldı. Doğum gününe Cem Yılmaz, birlikte olduğu öne sürülen Dilara Gönder ile katıldı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, parti basından gizli organize edilmesine rağmen kapıda muhabirlerle karşılaşan Yılmaz, şaşkınlıkla “Siz önceden mi alıyorsunuz haberi, nasıl oluyor?” diye sordu.

Aynı araçla geldiği Gönder ise fotoğrafa girmemek için Yılmaz’ın birkaç adım gerisinde kaldı. Ünlü komedyen ve içeride “sevgilim” diye hitap ettiği ileri sürülen Gönder, ekibin geceye başka yerde devam etme önerisine sıcak bakmadı. Yeni sevgililer, mekan çıkışı yine Yılmaz’ın otomobiliyle oradan ayrıldı.