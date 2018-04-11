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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz yeni filminin vizyon tarihini açıkladı

Yılmaz'ın yeni filmi "2 film birden" şeklinde arka arkaya gösterilecek

11 Nisan 2018 11:26

Cem Yılmaz, Arif v 216 filminin ardından Instagram hesabından yeni filmi Karakomik Filmler'in hazırlıklarına başladığını duyurdu. Yılmaz'ın ismini Karakomik Filmler olarak belirttiği proje, yaklaşık altmışar dakikalık iki filmden oluşacak ve sinemalarda "2 film birden" şeklinde arka arkaya gösterilecek. Yılmaz, yeni filminin  2019'un Ocak ayında gösterimde olacağını da söyledi.

Başrollerinde Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan ile birlikte oynadığı Arif v 216 ile 4 milyon 942 bin 506 izleyici rakamına ulaşan Cem Yılmaz yeni film müjdesini verdi. 

2 film birden olacak

Yeni projesini Instagram'dan yaptığı paylaşımla tantan Yılmaz,  “Evet sevgili sinemaseverler. Yeni sinema fikrim “Karakomik Filmler”. 2 Film birden olmak üzere umuyorum Ocak’ta sinemada. Ben başladım, gerisi de güzel gelirse çok şahane işler çıkacaına eminim. Gora’yı çok sevmiştim ama Hokkabaz’ın yeri ayrı diyorsan sıradaki parça sana”ifadesini kullandı.

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