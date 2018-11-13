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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz, yeni filminin kadrosunu açıkladı

"Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum..."

13 Kasım 2018 12:34

Cem Yılmaz 3. yeni filmi Emanet'in çekimlerine başladı. Yılmaz projenin oyuncu kadrosunu da duyurdu.

Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikâye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz'ın üçüncü filmi Emanet olacak.

Yılmaz, üçüncü filmi Emanet'in çekimlerine başladığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyururken oyuncu kadrosunu da paylaştı.

Buna göre kadroda şu oyuncular olacak:

  • Çağlar Çorumlu
  • Özge Özpirinççi
  • Necip Memili
  • Tülin Özen

Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına "Cem bey hayırlı olsun, Allah baba utandırmasın.. Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah..." yorumunu yaptı.

Cem Yılmaz da Ozan Güven'e karşılık olarak, "Ozan bey bu sene böyle! Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum... Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor" dedi.

    

 

 

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