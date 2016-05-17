Cem Yılmaz yeni filmini Instagram'dan duyurdu

Komedyen-oyuncu Cem Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf, İftarlık Gazoz'dan sonraki yeni filminin habercisi olarak yorumlandı.

Her Şey Çok Güzel Olacak ile başlayan oyunculuk kariyerine G.O.R.A., A.R.O.G, Yahşi Batı, Av Mevsimi gibi filmlerle devam eden Yılmaz, son olarak Ali Baba ve 7 Cüceler'i hem yazmış hem de yönetmenliğini yapmıştı.

Son olarak da Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini yaptığı İftarlık Gazoz'da alışılagelmişin dışında bir başrol performansı sergileyen Cem Yılmaz yeni filminin haberini verdi.



G.O.R.A. filmindeki Arif ve Ozan Güven’in canlandırdığı 216 adlı robotun birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, fotoğrafın altına şu satırları yazdı: ‘Bu yaz bu filmi yazıyorum!’



Cem Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları da filmle ilgili bilgi alabilmek adına sorular sordu.