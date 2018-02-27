Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlığa başladı; Barış Arduç ile Çağatay Ulusoy'u buluşturuyor

Arif V 216’ ile gişede istediği başarıyı yakalayan komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlıklara başladığı belirtildi. Yılmaz'ın yeni projesinde Barış Arduç ile Çağatay Ulusoy ile çalışacağı bildirildi.

Birgün'de yer alan haber göre, son filmi 'Arif V 216' ile gişede istediği başarıyı yakalayan Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden yeni projesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde 'Arif V 216'nın gösterimi için İzmir'de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç'u da davet etmişti.

Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz'ın ikiliyi İzmir'e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Bugüne kadar imza attığı komedi filmleriyle milyonları kahkahaya boğan Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için de Ulusoy ve Arduç'la görüşen Yılmaz'ın filmin senaristi ve yapımcısı olacağı öğrenildi.

Yılmaz'ın bu projede de yönetmen Kıvanç Baruönü ile çalışacağı kaydedildi. Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğendiği Leyla Feray'a da yeni filminde yer vermeyi düşündüğü öğrenildi.