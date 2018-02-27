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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlığa başladı; Barış Arduç ile Çağatay Ulusoy'u buluşturuyor

Cem Yılmaz'ın, filmin senaristliğini ve yapımcılığını üstleneceği belirtildi

27 Şubat 2018 20:03

Arif V 216’ ile gişede istediği başarıyı yakalayan komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi için hazırlıklara başladığı belirtildi. Yılmaz'ın yeni projesinde Barış Arduç ile Çağatay Ulusoy ile çalışacağı bildirildi.

Birgün'de yer alan haber göre, son filmi 'Arif V 216' ile gişede istediği başarıyı yakalayan Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden yeni projesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde 'Arif V 216'nın gösterimi için İzmir'de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç'u da davet etmişti.  

Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz'ın ikiliyi İzmir'e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Bugüne kadar imza attığı komedi filmleriyle milyonları kahkahaya boğan Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için de Ulusoy ve Arduç'la görüşen Yılmaz'ın filmin senaristi ve yapımcısı olacağı öğrenildi.

Yılmaz'ın  bu projede de  yönetmen Kıvanç Baruönü ile çalışacağı kaydedildi. Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğendiği  Leyla Feray'a da yeni filminde yer vermeyi düşündüğü öğrenildi. 

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Cem YılmazfilmBarış ArduçÇağatay Ulusoy

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