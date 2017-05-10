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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz, Yavuz Turgul'un yeni filminde Şener Şen'in oğlunu mu canlandıracak?

Şener Şen, Yavuz Turgul'un yeni filminde bir holding patronunu canlandıracak

10 Mayıs 2017 20:08

Cem Yılmaz, çekimlerinin haziran ayında başlanması planlanan Yavuz Turgul'un yeni projesinde Şener Şen'in oğlu olarak rol almasının beklendiği ancak Yılmaz'ın aynı dönem yeni filmi Ariv V 216'nın çekimleri nedeniyle katılamayacağı öne sürüldü.

Hürriyet Magazin Servisi'nin haberine göre,  kulislerde Cem Yılmaz'ın da bu filmde de oynamayı çok istediği konuşuluyordu. Ancak filmin cast çalışmaları uzun sürüp çekimler haziran ayına sarkınca Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le sinemadaki 2. kez buluşma planı suya düştü.

Aynı günlerde kendi filmi "Arif V 216"yı çekecek olan Cem Yılmaz'ın Yavuz Turgul'dan bu kez affını istediği öne sürüldü. Çok sayıda ünlü oyuncunun konuk oyuncu tadında roller canlandıracağı filmde Şener Şen'in oğlu rolünü kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Filmde bu rol için görüşülen en güçlü adayın Mert Fırat olduğu ortaya çıktı. Filmde Şener Şen'in eşi rolü için de usta oyuncu Ruhsar Öcal'la anlaşıldığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında... Aile filmi konseptindeki yapımın görüntü yönetmeni ise Uğur İçbak.

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Cem YılmazŞener ŞenYavuz Turgulfilm

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