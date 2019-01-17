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Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın filmlerinin vizyon tarihi belli oldu mu?

Gökbakar ve Yılmaz'ın UIP şirketiyle anlaştıkları ileri sürülüyor

17 Ocak 2019 18:38

 

Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile kriz yaşayan isimlerden Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz'ın UIP şirketiyle anlaştıkları ve filmlerinin beklenen tarihlerinde vizyonda olacağı ileri sürüldü. İddialara göre Gökbakar, Recep İvedik 6'yı 8 Şubat'ta, Yılmaz da Karakomik Filmler'i 15 Mart'ta izleyiciyle buluşturacak.

Mars Entertainment Group (Cinemaximum sinema zinciri) ile gelirlerkonusunda anlaşmazlık yaşayan yapımcı, yönetmen ve oyuncular arasında olan Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz, Takvim'de yer alan habere göre yeni bir hamle geldi. Kriz nedeniyle filmlerinin vizyon tarihi erteleneceği bilinen Gökbakar ve Yılmaz, bir diğer dağıtım şirketi UIP ile el sıkıştı.

Buna göre Gökbakar, Recep İvedik 6'yı 8 Şubat'ta, Yılmaz da Karakomik Filmler'i 15 Mart'ta izleyiciyle buluşturacak.

Mars Grubu’nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar” açıklamasının ardından Şahan Gökbakar, uzun süredir arasının bozuk olduğu Yılmaz’a sosyal medya üzerinden destek vermişti.

Yılmaz, “Şahan Bey’in size destek olmasıyla ilgili ne diyeceksiniz” sorusunu “Şahan Bey’e teşekkür ediyorum” diyerek yanıtlamıştı. Yılmaz Erdoğan da 1 Ocak'ta vizyonda olması beklenen Organize İşler 2 filmini boykot kararı alarak vizyondan çekmişti.

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