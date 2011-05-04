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Cem Yılmaz ve Cansu Dere evleniyor

Beraberlikleri yıllardır bir dargın bir barışık devam eden Cem Yılmaz ve Cansu Dere, bu yaz evlenmeye karar verdi.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Beraberlikleri yıllardır bir dargın bir barışık devam eden Cem Yılmaz ve Cansu Dere, bu yaz evlenmeye karar verdi.

Yaza düğün var!
 
Medyatik âşıklar yurtdışında bir konsoloslukta nikâh masasına oturacak.

Habertürk'ün haberine göre; Cem Yılmaz ve Cansu Dere birlikteliğinde yaşanan sürpriz gelişme magazin gündemini değiştirecek. Geçen sene evlilik konusunda içine düştükleri anlaşmazlık yüzünden ayrılan medyatik çift geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldı. Cansu Dere, usta komedyenin evlilik teklifini kabul etti.


Yurtdışında evlenecekler

Dere'nin kalbini evlilik kararını açıklayarak yeniden fetheden Cem Yılmaz, çocuk sahibi olmaya da sıcak bakıyor. Çift, Cansu Dere'nin rol aldığı Ezel dizisinin çekimleri bitince yurtdışında bir konsoloslukta nikâh masasına oturacak. Dere ve Yılmaz'ın hemen çocuk sahibi olmak istedikleri de öğrenildi.

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