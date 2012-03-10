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Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bu akşam evleniyor

Cem Yılmaz'ın düğününe gizlilik sözleşmesi gereği garsonlar bile giremeyecek.

10 Mart 2012 06:25

 

T24 - Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bu akşam evleniyor. Çift, düğünün basına yansımaması konusunda fazlasıyla hassas. Pera Palas Otel’le imzalanan gizlilik sözleşmesi gereği merasimin yapılacağı alana garsonlar bile giremeyecek.

Hürriyet'in haberine göre, ra Palas’ta yapılacak olan ve 50 kişinin katılacağı nikâh saat 20.00’de kıyılacak. Sevgilisinin hamile olduğunu öğrenince evlilik kararı alan ve 1 aydır düğün hazırlığı için koşturan Yılmaz’ın nikâh şahitliğini iki kez bel fıtığı ameliyatını gerçekleştiren doktoru Ali Şehirlioğlu yapacak. Yılmaz müstakbel kayınpederi ve ailesini dün Pera Palas Otel’e yerleştirdi.

 

Davetlileri bizzat aradı


Yılmaz’ın davetiye bastırmak yerine telefonla arayıp düğününe çağırdığı isimler arasında Yavuz Turgul, Şener Şen, Türker İnanoğlu, Mazhar Alanson - Biricik Suden, Kenan Doğulu - Beren Saat, Tarkan, Sezen Aksu, Murat Akdilek, Erdil Yaşaroğlu ve Ozan Güven gibi yakın dostları bulunuyor. Yağtu’nun da Özge Ulusoy başta olmak üzere manken arkadaşlarını çağırdığı öğrenildi. Düğün öncesi özellikle konuklar otele girerken Pera Palas’ın önünde uzun bir güvenlik koridoru kurulacağı, bu konuda polisten de yardım alınacağı ifade edildi.

 

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Cem YılmazAhu YağtuPera Palasnikahgarsonlara yasak

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