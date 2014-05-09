Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'dan boşanmadan sonra ilk görüntü

Ahu Yağtu, önceki gün oğulları Kemal’le beraber eski eşi Cem Yılmaz’ın ofisine gitti. İkili aylar sonra ilk kez yan yana objektife takıldı.

Ünlü manken, oğlu Kemal’i de yanına alarak gittiği Levent’teki işyerinde yaklaşık üç saat kaldı. Bu ziyaret sırasında içeride ünlü komedyenin yeni sevgilisi, Avustralyalı Melanie Shepherd’ın da olduğu ileri sürüldü.

Ziyaret sonunda kapıdan ilk çıkan, kucağında oğluyla Cem Yılmaz oldu.

Ardından Ahu Yağtu göründü. Gazetecileri karşısında bulunca şaşıran ünlü manken, muhabirlere “Hayrola ya” diye çıkıştı. Yılmaz’dan da benzer bir tepki geldi: “Hayrolsun inşallah..."

'Cem'e ödetmeyiz'

Cem Yılmaz’ın katıldığı programda “G.t” demesi, Artı1 TV’ye 12 bin 353 lira para cezası getirdi. Canlı yayın sırasında bu sözünden dolayı Yılmaz’a “RTÜK ceza verirse sana gönderirim” diyen sunucu Yekta Kopan, ceza kesinleşince bir açıklama yaptı: “O bir espriydi. Tabii ki cezayı kendisine göndermeyeceğiz.”