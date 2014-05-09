T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'dan boşanmadan sonra ilk görüntü

Evliliklerine son veren Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, boşanmadan sonra oğulları Kemal için ilk kez bir araya geldi

09 Mayıs 2014 12:12

Ahu Yağtu, önceki gün oğulları Kemal’le beraber eski eşi Cem Yılmaz’ın ofisine gitti. İkili aylar sonra ilk kez yan yana objektife takıldı.

Ünlü manken, oğlu Kemal’i de yanına alarak gittiği Levent’teki işyerinde yaklaşık üç saat kaldı. Bu ziyaret sırasında içeride ünlü komedyenin yeni sevgilisi, Avustralyalı Melanie Shepherd’ın da olduğu ileri sürüldü.

Ziyaret sonunda kapıdan ilk çıkan, kucağında oğluyla Cem Yılmaz oldu.

Ardından Ahu Yağtu göründü. Gazetecileri karşısında bulunca şaşıran ünlü manken, muhabirlere “Hayrola ya” diye çıkıştı. Yılmaz’dan da benzer bir tepki geldi: “Hayrolsun inşallah..."

 

'Cem'e ödetmeyiz'

 

Cem Yılmaz’ın katıldığı programda “G.t” demesi, Artı1 TV’ye 12 bin 353 lira para cezası getirdi. Canlı yayın sırasında bu sözünden dolayı Yılmaz’a “RTÜK ceza verirse sana gönderirim” diyen sunucu Yekta Kopan, ceza kesinleşince bir açıklama yaptı: “O bir espriydi. Tabii ki cezayı kendisine göndermeyeceğiz.”

 

ETİKETLER

cem yılmazahu yağtuilk kez görüntülendievlilikboşanmakemaloğluleventofis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24