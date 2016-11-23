Cem Yılmaz 'valiye hakaret'ten beraat etti

Eski Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'na sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan komedyen Cem Yılmaz'ın beraatine karar verildi.

Yalova 1. Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçlamasıyla dava açılan Cem Yılmaz ile Selim Cebiroğlu duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede söz alan Cebiroğlu'nun avukatı Ali Ulvi Çağıran, sanığın cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Sanıkça bugüne kadar ibraz edilenlerin dosya kapsamıyla bir ilgisinin olmadığını öne süren Çağıran, "Genellikle siyasi kişilerle ilgili kararlardır. Bu kişilerin kamuoyunda yer alan eleştirilere katlanma yükümlülükleri olabilir ancak kamugörevlisi şahısları küçük düşürücü ve aşağılayıcı beyanların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Atılı suçun unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.



Yılmaz'ın avukatı Çetin Yüksel ise savunmasında müvekkilinin beraatini talep etti. Cem Yılmaz'ın kamuoyuna mal olmuş, herkesçe bilinen biri olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:



"Müşteki veya olayın tarafı diğer şahısla bir tanışıklığı yoktur. Kamuoyunda yer almış bir haberle ilgili görüşlerini paylaşmıştır. Bunları tweet atarak dile getirmiştir. Herhangi bir televizyon programı ve radyo aracılığıyla paylaşımı yoktur. Şimdiye kadar herhangi bir kimseye hakaret iddiasına dayalı bir davası bulunmamaktadır. Müvekkilimin yazmış olduğu tweet içerisinde herhangi bir hakaret beyanı yoktur. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."

Avukatların savunmalarının ardından Cem Yılmaz'ın "eleştiri ve düşünce açıklaması şeklindeki beyanların ötesinde hakaret kastının bulunmaması nedeniyle" üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi. Yılmaz'ın avukatı Yüksel, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir kararı beklediklerini söyledi.



Siyasetçilerin, kamu yöneticilerin de herkes gibi eleştiriye açık olması gerektiğini dile getiren Yüksel, "Cem yılmaz bütün Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği kamuoyuna mal olmuş bir kişidir. Sayın mahkeme, az önce bizim yaptığımız savunmalar ışığında, Türkiye'de anayasal ve Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış temel haklardan birisi olan düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında, müvekkilim hakkında açılmış davada beraat kararını verdi." ifadelerini kullandı.