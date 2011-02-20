Cem Yılmaz taburcu oldu

T24 - Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün ikinci kez ameliyat masasına yatan Cem Yılmaz, dün taburcu edildi.

Yıllardır bel fıtığı sorunu yaşayan, askerliğini yaptığı dönemde ağrılarından kurtulabilmek için ameliyat olan Cem Yılmaz, dokuz yıl aradan sonra aynı sebeple bir operasyon daha geçirdi. Çamlıca’daki Alman Hastanesi’ndeki ameliyatı, ünlü komedyenin ilk ameliyatına da giren Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu gerçekleştirdi. Yılmaz’ı Türker İnanoğlu, Tolga Çevik, Ozan Güven ve Acun Ilıcalı’nın da arasında bulunduğu pek çok ünlü ziyaret etti. Kendini çabuk toplayan komedyen, doktor kontrolünün ardından dün taburcu edildi.



15 gün sonra sahalara dönecek

Can Yılmaz, bir süre Levent’teki evinde istirahat edecek olan ağabeyi Cem Yılmaz için Twitter’a şunları yazdı: “Son iki maçını iğne ile oynayan kardeşim, dün ameliyat oldu. Birkaç gün içinde düz koşulara başlayacak ve takımla antrenmanlara çıkacak. 15 gün içinde sahalara döneceği bildirilen kardeşim, sahalara dönmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.”



