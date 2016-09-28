Cem Yılmaz Survivor'a mı katılıyor?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve bir sonraki sezon Dominik’te yapılacağı belirtilen Survivor’a Cem Yılmaz’ın katılacağı iddia edildi.

Ilıcalı, sosyal medya hesabında Cem Yılmaz ve Ali Koç ile bir fotoğraf paylaşarak “Bir dahaki buluşma Dominik’te” yazısıyla paylaşması Yılmaz’ın yarışmaya katılabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Dominik’te düzenlenen yarışmaya geride bıraktığımız sezon Yılmaz Morgül, Tuğba Özay gibi ünlü isimleri katan Acun Ilıcalı’nın yeni sezonda hangi ünlü isimlerle çalışacağı merak ediliyor.