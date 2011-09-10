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Cem Yılmaz 'Stilim değil, konuşmam'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sevgilisi ‘Cansu Dere’den ayrıldığı ve Yaprak Özdemiroğlu ile aşk yaşıyor’ haberleri hakkında, ‘Stilim değil. Ben bu konularda konuş

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Ünlü komedyen Cem Yılmaz sevgilisi ‘Cansu Dere’den ayrıldığı ve Yaprak Özdemiroğlu ile aşk yaşıyor’ haberleri hakkında, ‘Stilim değil. Ben bu konularda konuşmam’ dedi.


Habertürk'te yer alan habere göre, Cansu Dere ile yollarını ikinci kez ayırdıktan sonra 48 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu ile adı anılan Cem Yılmaz, önceki gün City’s çıkışı görüntülendi. Her zamanki gibi kıyafetlerini siyah renkten yana tercih eden Cem Yılmaz City’s çıkışı aracını beklerken, son günlerde hakkında çıkan dedikodular hakkında, ‘Stilim değil. Ben bu konular hakkında konuşmam’ diyerek gelen aracına bindi. Trafik kurallarına uyan ve emniyet kemerini takan Cem Yılmaz’ın keyfi hayli yerindeydi.

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