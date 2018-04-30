Cem Yılmaz şikâyetçi oldu, savcılık takipsizlik kararı verdi

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmazg'ı, Prof. Dr. Orhan Kural'dan şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek şikâyette bulunması sonrasında başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

Prof. Dr. Orhan Kural, Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif V 216″da yer alan bir sahnede sigara içerek, sigara yasağını ihlal ettiği ve özendirdiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cem Yılmaz da Kural’dan şikâyetçi oldu.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre, Cem Yılmaz dilekçesinde iddiaların iftira niteliği taşıdığını; şeref ve saygınlığının zedelendiğini belirterek Kural’ın cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Yılmaz’ın şikâyeti sonrası başlatılan soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Kural’ın şikâyet etme hakkını kullandığı belirtilerek, sözlerinin kaba ve sert olduğu, eleştiri niteliğinde kaldığı kaydedildi.