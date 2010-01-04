Cem Yılmaz orkestra yönetecek

T24-

Afişini kendisi tasarladı

Borusan Holding’in, genç yeteneklerin yurtdışındaki müzik eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla dördüncüsünü düzenleyeceği Özel Konser’in biletleri Biletix’ten temin edilebilecek.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konuk şefliğini Cem Yılmaz’ın üstleneceği ”Özel Konser” için geri sayım başladı. 9 Şubat 2010 Salı akşamı gerçekleştirilecek konserin biletleri 4 Ocak 2010 Pazartesi gününden itibaren Biletix’ten satışa sunulacak. Bilet fiyatları 75 TL ile 200 TL arasında değişiyor.Cem Yılmaz’ın “konuk şef” olarak katılacağı Özel Konser’in biletleri ilk kez bu yıl satışa sunuluyor. Yılmaz, tanıtım afişini tasarladığı konserin tamamını kapsayan bir performansa hazırlanıyor.Borusan Kocabıyık Vakfı konserden elde edilecek gelirle, New York Juilliard School of Music Piyano Eşlik bölümü yüksek lisans öğrencisi Çağdaş Özkan ve Hochschule für Musik Köln yüksek lisans öğrencisi Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu’nun yurtdışı yüksek müzik eğitimine katkıda bulunacak.Borusan Holding’in Özel Konseri’ne 2010 yılında ilk kez sanat dünyasından bir isim konuk olacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı 2006 yılında Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2007 yılında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2008 yılında da Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yönetmişti.