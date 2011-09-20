Cem Yılmaz 'Onun yeri ben de herzaman ayrıdır'

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Özdemiroğlu söylentisi boş çıktı





Millliyet'in haberine göre, geçen hafta Tarkan’ın açıkhava konserini Lal Dedeoğlu’nun kızıyla izleyen Cem Yılmaz, pazar günü de ünlü şarkıcıyla keyifli bir sohbet ortamındaydı. Gruba Meltem Cumbul da eşlik etti.Tarkan’ın konseri sırasında sahneden “Hastayım bu adama, bulunduğu yere gülmemek ve şarkı sözlerini unutmamak için bakamıyorum” dediği Cem Yılmaz, Lal Dedeoğlu ve Meltem Cumbul’la Rumelihisarı’ndan tekneyle Sedef Adası’na gitti. Gümüşsuyu’nda oturan Meltem Cumbul, önce Tarkan’ın Tarabya sırtlarındaki evine gitti ve otomobilini onun evinin önüne park etti.Tarkan ile Cumbul, Rumehisarı sahilinde Cem Yılmaz-Lal Dedeoğlu çiftiyle teknede buluştu. Yola çıkan dörtlü, adanın yeni gözde mekânı, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğulları Hasan ve Yavuz Yılmaz’ın işlettiği Elio’ya gitti.Tarkan, Yılmaz, Dedeoğlu ve Cumbul mekânda yaklaşık 5 saat kaldıktan sonra evlerine döndü. O sırada tesadüfen mekânda bulunan gecce.com’un sahibi Kenan Erçetingöz’u gören dört ünlü isim tedirgin oldu. Erçetingöz, tanık olduğu görüntülerin ardından kaleme aldığı yazısında “Cem Yılmaz’ın Yaprak Özdemiroğlu’yla birlikte olduğu söylentileri boş çıktı. Çünkü Cem’in yanında eski sevgilisi Lal Dedeoğlu vardı ve çok mutluydular. Cem Yılmaz eski sevgilisine geri dönmüş anlaşılan” cümlelerine yer verdi.