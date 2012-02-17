Cem Yılmaz nikâhına Ümit Besen'i çağırdı

T24 - "Nikâhına beni çağır sevgilim/ İstersen şahidin olurum senin/ Bu adam kim diye soran olursa/ Eski bir tanıdık dersin sevgilim" sözleriyle 1980'li yıllara damgasını vuran Nikâh Masası şarkısının yaratıcısı Ümit Besen'den Cem Yılmaz'a unutulmaz düğün hediyesi.

Haberturk'ün haberine göre, önceki akşam Bahçeşehir'de Hicazkâr Restaurant'ta sahneye çıkan Besen, Yılmaz'la 3 aylık hamile nişanlısı Ahu Yağtu'nun Pera Palas'taki düğününde sahneye çıkacağını söyledi.

Ümit Besen, Cem Yılmaz'ın düğününde sahneye çıkma fikrinin nasıl oluştuğunu şöyle anlattı: "Eşim Emel Hanım'la birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gitmiştik. Gösteri sonrası kendisini kuliste ziyatret ettik. Bizi çok sıcak şekilde karşılayıp düğünlerine davet etti. Ben de bu nazik davet karşısında düğünlerinde sahneye çıkıp jest yapmak istedim. Menajeri para konusu açınca, kesinlikle para için değil, düğün hediyesi olarak sahneye çıkmak istediğimi söyledim."