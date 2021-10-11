T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Cem Yılmaz, NFT'lerini satın alanlara gösteri bileti hediye edeceğini duyurdu

Kendi yüzünün resmedildiği 'ikon' NFT'leri satın alanlara ayrıcalık tanınacağını söyleyen Yılmaz, siyah beyaz tasarıma sahip NFT'yi alan kişinin ömür boyunca gösterilerine ücretsiz girebileceğini ifade etti

11 Ekim 2021 23:40

Komedyen Cem Yılmaz, kendine ait bir avatarın farklı renkli versiyonlarını OpenSea isimli platform üzerinden çıkardı. Cem Yılmaz, yüzünün yer aldığı ikonları satın alan kişilerin gösterileri için 2 kişilik davetiye kazanacağını açıkladı. Üstelik siyah beyaz tasarıma sahip olan NFT'yi satın alan kişi, Cem Yılmaz'ın bütün gösterilerine ücretsiz olarak girebilecek.

Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa sunmaya geçtiğimiz hafta başlamış ve 5 Ethereum değerinde teklif almıştı.
 
Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way... (NFT'nin anlamı benim için bu)

 

cemyılmaznftgösteribilet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24