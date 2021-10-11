Cem Yılmaz, NFT'lerini satın alanlara gösteri bileti hediye edeceğini duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz, kendine ait bir avatarın farklı renkli versiyonlarını OpenSea isimli platform üzerinden çıkardı. Cem Yılmaz, yüzünün yer aldığı ikonları satın alan kişilerin gösterileri için 2 kişilik davetiye kazanacağını açıkladı. Üstelik siyah beyaz tasarıma sahip olan NFT'yi satın alan kişi, Cem Yılmaz'ın bütün gösterilerine ücretsiz olarak girebilecek.
Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa sunmaya geçtiğimiz hafta başlamış ve 5 Ethereum değerinde teklif almıştı.
Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:
NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way... (NFT'nin anlamı benim için bu)