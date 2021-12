Cem Yılmaz, NFT'lerini satın alanlara gösteri bileti hediye edeceğini duyurdu

Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri NFT olarak satışa sunmaya geçtiğimiz hafta başlamış ve 5 Ethereum değerinde teklif almıştı.

Cem Yılmaz'ın Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way... (NFT'nin anlamı benim için bu)