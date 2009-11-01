Cem Yılmaz: Nefes'i mutlaka izleyin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan
Güven'le beraber Ocak'ta vizyona girecek, 'Yahşi Batı' adlı filminin
son halini izledi. Filmin montajı
tamamlanmış halini çok beğenen Cem Yılmaz, stüdyo çıkışı soruları
yanıtladı.
'Yeni projem, seyirci olarak Türk Sineması'na destek vermek'
Filminin
bittiğini belirten ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu filmden sonraki yeni
projeleriyle ilgili, 'Filmimiz vizyona girdikten sonra, artık seyirci
olarak Türk sineması'na destek vereceğim. Yeni projem bu. Mesela bugün
'Nefes' filmini seyrettim ve çok beğendim. Mutlaka herkesin izlemesi
gerektiğini düşünüyorum' dedi.
'Takip etmiyorum'
Hilal
Cebeci ve Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptıkları açıklamalarıyla
ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü komedyen, "Ben bu konuları takip
etmiyorum ve hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek, polemik yaratmaktan
kaçındı.