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Cem Yılmaz: Nefes'i mutlaka izleyin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Yahşi Batı' adlı filminin montajlanmış halini izledikten sonra stüdyo çıkışında soruları yanıtladı.

01 Kasım 2009 02:00

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ozan Güven'le beraber Ocak'ta vizyona girecek, 'Yahşi Batı' adlı filminin son halini izledi. Filmin montajı tamamlanmış halini çok beğenen Cem Yılmaz, stüdyo çıkışı soruları yanıtladı.

'Yeni projem, seyirci olarak Türk Sineması'na destek vermek'

Filminin bittiğini belirten ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu filmden sonraki yeni projeleriyle ilgili, 'Filmimiz vizyona girdikten sonra, artık seyirci olarak Türk sineması'na destek vereceğim. Yeni projem bu. Mesela bugün 'Nefes' filmini seyrettim ve çok beğendim. Mutlaka herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum' dedi.

 'Takip etmiyorum'

Hilal Cebeci ve Şahan Gökbakar'ın kendisi hakkında yaptıkları açıklamalarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü komedyen, "Ben bu konuları takip etmiyorum ve hiçbir şey söylemeyeceğim" diyerek, polemik yaratmaktan kaçındı.

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