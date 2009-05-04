Cem Yılmaz Londra yolcusu

Cem Yılmaz, ilk filmi "GORA" ve onun devamı niteliğindeki "AROG" ile İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bilim kurgu film festivali "Sci-Fi London"a katıldı.



Londra'nın merkezi Picadilly meydanındaki Apollo sinemasında düzenlenen festivalde filmlerinin gösterileceği seans öncesinde düzenlenen kokteyle katılan Cem Yılmaz, Londralı sanatseverlerin kendisinden bir sahne performansı beklediklerinin hatırlatılması üzerine, "Ben de özledim. Ancak biliyorsunuz uzun zamandır sahneye çıkmıyorum. 2010'a hazırlanıyorum. Yeni sahne şovumu hazırladıktan sonra Londra'ya da geleceğim" dedi.



"Sci-Fi London"a, filmlerini takip eden festival organizatörlerinin daveti üzerine katıldığını belirten Yılmaz, kendisinin de daha önceden bu festivali takip etmediğini, ancak bilim kurgu filmlerini konu alan böyle bir organizasyona filmlerinin davet edilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.



Uzun zamandır kendi filmlerini izlemediğini, seyirciyle birlikte GORA ve AROG'u izlemekten memnuniyet duyacağını belirten Yılmaz, filmlerinin bu festivale katılan ilk Türk filmleri olduğunu da ifade etti.



Yılmaz, seansın başlangıcında da sahneye çıkarak izleyicilere bir konuşma yaptı. Filmleri hakkında bilgi veren Yılmaz, esprileriyle güldürürken sözlerini de "Anlamadığınız yer olursa çekinmeyin, ben buradayım, gelin sorun. Koltuk numaram da C 14" diyerek tamamladı.



29 Nisanda başlayan ve 9 ülkeden filmlerin yer aldığı bilim kurgu film festivali yarın sona erecek.

