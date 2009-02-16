Cem Yılmaz kırdı geçirdi - VİDEO



Cem Yılmaz, para almadan yayına çıktı

Adriana Lima'ya gönderme yaptı



Metal detektörü ile kutuları kontrol etti





Kiev göndermesi



13 bine yokum

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e laf attı

Acun'dan Cem Yılmaz'a sürpriz



Telefon kablosu takip edip Hamdi Bey'i bulmaya çalıştı

Afrodizyak

İngilizce, Nasrettin Hoca hikayesi





Cem yılmaz'a üçüncü sürpriz anne ve babası oldu

Her halükarda mutlu bitecek!

Cem Yılmaz ne kadar kazandı?

Show TV ekranlarında Acun Ilıcalı'nın bu seferki ünlü konuğu şovmen Cem Yılmaz idi.Yılmaz, daha programın başından itibaren esprileriyle hem stüdyodakileri hem de ekranları başındakileri gülmekten kırdı geçirdi.Cem Yılmaz, "Banka hesabıma para yatınca geldim" diyerek yine herkesi güldürürken, Acun, insanların bunu gerçek sanacağını belirtti ve herhangi bir ödemenin söz konusu olmadığını anlattı.Adriana Lima'nın konuk olduğu programı hatırlatan Yılmaz, "Adriana Lima için kale arkası yerim vardı ama gelemedim" dedi.Acun, "Hedefin ne?" diye sorunca Cem Yılmaz, "475 yani samimi söylemek gerekirse. 475-480'e hiç kırmadan sizi ayrılırım" ifadesini kullandı.Cem Yılmaz, bir ara eline aldığı metal dedektörü ile kutuları yokladı ve "büyük, küçük" tahmini yaptı.Programda ilk olarak 8 numaralı kutuyu seçen Cem Yılmaz, 250 bin TL'yi buldu. Yılmaz, ikinci seçiminde ise 9 numaralı kutudan 5 TL'yi açtırdı.Yarışmacılardan Furkan, Cem Yılmaz'ın önceki ay NTV Spor'da katıldığı programda Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı maçla ilgili sözlerine atıfta bulundu. Cem Yılmaz, programda herkesin Ukrayna deplasmanını iple çektiğini ifade ederek, kendisinin de Kiev'e gideceğini imalı bir ifadeyle söylemişti. Furkan, maçı izlemek için Kiev'e gidip gitmediğini sordu. Cem Yılmaz, imalı bir ifadeyle "Kiev'de izledim, Erol'da vardı" diyerek Aksaray'da Ruslarla iş yapan yarışmacılardan Erol'a göndermede bulundu. Cem Yılmaz, program boyunca "Ruslarla iş yapıyorum" diyerek herkesi kahkahaya boğan yarışmacı Erol ile uğraşmaktan geri durmadı.Hamdi Bey, ilk tur sonunda Cem Yılmaz'a 13 bin TL teklifte bulundu. Bu teklife bozulan Cem Yılmaz, "13 bine Acuncuğum hiç olmadım" dedi.Cem Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye de laf atmaktan geri durmadı. Sarkozy ismini 'sarkozi' olarak telaffuz eden Cem Yılmaz, "Sarkozi, Carlo Bruni'ye sarkozi... Fransa'ya o yüzden gidemiyorum. Sarkozi, tehlike..." dedi.Cem Yılmaz'ın Berlin'deki teyzesi Aynur Hanım'a görüntülü bağlantı yapıldı. Bir hayli mutlu olan Cem Yılmaz, "Teyze bizi görüyorsun yani" deyince "Görüyorum" yanıtını aldı.Ünlü şovmen, "Çocuklar çok mutluyum teyzem görüyor" diyerek Türk filmlerindeki bildik sahnelere göndermede bulundu.Cem Yılmaz, stüdyodaki siyah telefonun kablosunu takip ederek stüdyonun arkasına geçti ve uzun bir araştırmadan sonra Hamdi Bey'in bulunduğu yere gitti. Telefonun açık olmasına karşın Hamdi Bey yerinde yoktu. Ünlü şovmen, "Açıklıyorum Hamdi benim" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.Yılmaz, "Ben böyle bir şey görmedim. Adam telefonu bırakmış gitmiş. Adam gitmiş usta, ayıp ayıp" diyerek bankacı Hamdi Bey'e takıldı.Acun'a da takılan Cem Yılmaz, "İşi senden iyi. Teklifi yapıyor, yatıyor arkada" dedi.Hamdi Bey'in 3. tur sonundaki teklifi 34 bin TL oldu, ancak ünlü şovmen şansını denemek için 'yokum' diyerek devam etti.Acun, Cem Yılmaz'ın aile dostu doktor Ali Bey'in evine görüntülü bağlantı yaptı. Kutu seçimini Ali Bey, yaptı ve 24 numaralı kutuyu istedi. 24 numaralı kutuyu açacak olan Gümüşhaneli Emin Bey, Cem Yılmaz'a cinsel gücü artıran afrodizyak etkili bir yiyecek hediye etmek istediğini söyleyip, "Biraz tehlikeli bir hediye. Afrodizyak etkili olduğunu söylediler. Bunu size takdim edeceğim, ama özellikle beni uyardılar ulu orta yemesin mazallah sakat olur diye" şeklinde konuştu. Cem Yılmaz, bu söz üzerine espriyi patlattı: "Siz onu getirin. Ben onu yiyeyim. Siz kutuyu açın. 500 bin çıksın, görüşelim!"Emin Bey'in açtığı kutudan 500 bin TL'lik büyük ödül çıktı. Cem Yılmaz, esprilerle kutu seçimini yapan yakın dostu Ali Bey'e bir hayli takıldı.İngiltere'den gelen bir yarışmacının "Hiç İngilizce hikayeniz var mı?" sözü üzerine Nasretti Hoca'nın göle maya çalmasını İngilizce olarak anlatan Cem Yılmaz, yaptığı esprilerle Acun'u adeta kendinden geçirdi. Ünlü şovmenin hikayeyi anlatış şekliyle gülme krizine giren Acun, ne yapacağını şaşırdı."Hayatımda bu kadar çok İngilizce konuşmamıştım" diyen Cem Yılmaz'ın İngilizce'ye olan yatkınlığı dikkatlerden kaçmadı.Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz'a programda üçüncü bir sürpriz daha yaparak anne ve babasına görüntülü olarak bağlandı. Cem Yılmaz, anne ve babasının da kendisi gibi siyah giyinmesine takılırken babası Arif Bey, "Hazırda bunlar vardı" diyerek esprili kişiliğini sergiledi. Cem Yılmaz ise, "Bizim ailenin üniformasıdır, hepimiz böyle giyiniriz" dedi. Sabahat Hanım ise oğlunun ailede içinde de sürekli espri yaptığını belirtti.Trabzonlu Okur ailesinin minik yavrusu Elif'in yakalandığı hastalıktan kurtulması için yarışan Cem Yılmaz, örnek de bir tavır sergiledi. Okur ailesi 1 yıldır İstanbul'da tedavisi süren minik Elif ile birlikte stüdyoya konuk olurken, Cem Yılmaz, programın sonunda ne olursa olsun artık para sorunlarının kalmadığını belirtti. Yılmaz, aileye yardımda bulunacağı iması taşıyan şu sözleri söyledi:"Ben diyorum ki, her halükarda mutlu bitecek. Bence bir numara söylemekten daha fazlasını yapmak gerekiyor. Şu anda paraya değil, sağlığa ihtiyacınız var. Para meselesini aklımızdan çıkartsak ve bu programın eğlencesi ile moral bulsam. Artık böyle bir probleniz olduğunu düşünmeseniz bundan sonra. Bu güzelliği kutudaki ikramiyeye bağlamıyorum. Öyle olacağını da bilin. Kutumdan sağlık çıkmasını istiyorum, para değil."Ünlü şovmen, dördüncü tur sonunda Hamdi Bey'den 52 TL'lik teklif aldı. Teklife 'yokum' diyerek devam eden Cem Yılmaz, sonraki seçiminde kalan iki 500 TL'lik büyük ödüllerden birisini daha açtırdı. Beşinci turda Hamdi Bey'den 53 bin TL'lik teklif alan Cem Yılmaz, sonraki turda da 68 bin TL'lik teklife 'yokum' dedi.. Cem Yılmaz son ikiye 1 TL ve 150 bin TL ile kaldı. Hamdi Bey, 75 bin TL teklif edince Cem Yılmaz, Hamdi Bey'den teklifini 100 bin TL çıkartmasını istedi. İkinci kez telefon açan Hamdi Bey, Cem Yılmaz'ın istediği gibi teklifi 100 bin TL'ye çıkarttı."Hamdi hakikaten delikanlı adammışsın" diyen Cem Yılmaz, teklifi kabul ederek minik Elif'in sağlığına kavuşması için 100 bin TL'yi aileye kazandırdı. Cem Yılmaz, şayet önünde duran kutuyu tercih etseydi 150 bin TL kazanmış olacaktı.(Televizyon Gazetesi)